Главный тренер отдал должное центровому .

«Бэм так важен для команды, ключевой исполнитель. Настоящий победитель. Он может перевоплощаться ради нас во множество разных ролей, что не замечают среднестатистические болельщики – все просто хотят, чтобы он набрал 40 очков.

Он прекрасно читает игру, знает, что необходимо для этой команды, знает, когда быть напористым, когда создавать для других, когда ставить заслоны для парней. Я еще не тренировал игрока, который бы брал на себя столько обязанностей в команде», – заявил Споэльстра.

Под руководством Споэльстры ранее выступали такие игроки, как , и Крис Бош.

25-летний Адебайо в нынешнем сезоне набирает 19,1 очка, 9,1 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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