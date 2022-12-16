Дуэйн Уэйд: «Лучшие годы карьеры Леброн провел в «Майами»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Майами Дуэйн Уэйд НБА Баскетбол

Бывший игрок «Хит» Дуэйн Уэйд считает, что флоридскому клубу повезло заполучить форварда Леброна Джеймса на пике его карьеры.

«Леброн был еще молод, когда присоединился к нам. Он провел семь лет в Кливленде. Он пришел туда в 18-летнем возрасте, так что к нам присоединился еще молодым. Он приехал в Майами в правильное время. Лучший возраст для профессионального спортсмена – с 25 до 29 лет. Это лучшие годы. Так что нам повезло заполучить его именно в лучшие годы», – заявил Уэйд.

За четыре сезона в составе «Майами» Уэйд набирал в среднем 26,9 очка, 7,6 подбора, 6,7 передачи и 1,7 перехвата за матч при 54,3% с игры.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»

3 комментария

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Свежий
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Но лучшее и самое крутое чемпионство он взял в Кливленде. И, скорее всего, именно в том финале он показал свой максимум!
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Райли Карри
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За четыре сезона в составе «Майами» (с 10-11 по 13-14, с Леброном) Уэйд набирал в среднем 22 очка, 5,2 подбора, 4,8 передачи и 1,7 перехвата за матч при 51,6% с игры.
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Сергей Пузанков
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«За четыре сезона в составе «Майами» Уэйд набирал»... что-то странное в этой новости
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