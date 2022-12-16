Бывший игрок «Хит» Дуэйн Уэйд считает, что флоридскому клубу повезло заполучить форварда Леброна Джеймса на пике его карьеры.

«Леброн был еще молод, когда присоединился к нам. Он провел семь лет в Кливленде. Он пришел туда в 18-летнем возрасте, так что к нам присоединился еще молодым. Он приехал в Майами в правильное время. Лучший возраст для профессионального спортсмена – с 25 до 29 лет. Это лучшие годы. Так что нам повезло заполучить его именно в лучшие годы», – заявил Уэйд.

За четыре сезона в составе «Майами» Уэйд набирал в среднем 26,9 очка, 7,6 подбора, 6,7 передачи и 1,7 перехвата за матч при 54,3% с игры.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»