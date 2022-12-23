Руководитель клуба НБА: «Травма Энтони Дэвиса может помочь «Лейкерс» в переговорах об обмене»

По мнению руководителя одного из клубов , травма тяжелого форварда «Лейкерс» помочь клубу совершить обмен.

«Руководитель одного из других клубов сказал, что если вести переговоры должным образом, травма Дэвиса может фактически помочь позиции «Лейкерс» в переговорах об обмене. Команда с лета искала рычаги для оказания давления на переговорах, но большая часть лиги считала, что «Лейкерс» отчаянно пытаются заключить сделку.

Это, а также то, что переговоры ведутся в начале сезона, держали запрашиваемую цену на очень высоком уровне. Этот руководитель считает, что травма Дэвиса, какой бы серьезной она ни была, даст «Лейкерс» рычаги давления, которых у них не было с лета, поскольку теперь у них есть реальная причина прекратить переговоры и сосредоточиться на межсезонье», – пишет журналист The Los Angeles Times Дэн Войке.

Дэвис выбыл с травмой правой стопы. Сообщалось, что на восстановление уйдет как минимум 1 месяц.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать