Руководитель клуба НБА: «Травма Энтони Дэвиса может помочь «Лейкерс» в переговорах об обмене»
По мнению руководителя одного из клубов НБА, травма тяжелого форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса помочь клубу совершить обмен.
«Руководитель одного из других клубов сказал, что если вести переговоры должным образом, травма Дэвиса может фактически помочь позиции «Лейкерс» в переговорах об обмене. Команда с лета искала рычаги для оказания давления на переговорах, но большая часть лиги считала, что «Лейкерс» отчаянно пытаются заключить сделку.
Это, а также то, что переговоры ведутся в начале сезона, держали запрашиваемую цену на очень высоком уровне. Этот руководитель считает, что травма Дэвиса, какой бы серьезной она ни была, даст «Лейкерс» рычаги давления, которых у них не было с лета, поскольку теперь у них есть реальная причина прекратить переговоры и сосредоточиться на межсезонье», – пишет журналист The Los Angeles Times Дэн Войке.
Дэвис выбыл с травмой правой стопы. Сообщалось, что на восстановление уйдет как минимум 1 месяц.
Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать
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