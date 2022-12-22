Форвард « » оформил трипл-дабл в матче с « » (134:120).

Сабонис набрал 13 очков (4 из 8 с игры), 21 подбор и 12 передач за 37 минут.

Трипл-дабл стал для литовца вторым в текущем розыгрыше. По количеству дабл-даблов он лидирует в сезоне НБА – 22.

«Домантас доминировал на подборе. Даже если бы у него не было всей этой статистики, то за свой уровень самоотдачи он заслуживает огромное уважение», – заявил главный тренер «Кингз» .

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