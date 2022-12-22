Кендрик Нанн выдал 0+0+0+0+0 в матче с «Сакраменто»

Теги Лейкерс Сакраменто НБА Тони Снелл Кендрик Нанн Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Кендрик Нанн по итогам матча с «Сакраменто» (120:134) присоединился к «клубу Тони Снелла».

Нанн за 11 минут на площадке не отметился в статистическом протоколе: 0 очков, 0 подборов, 0 передач, 0 перехватов и 0 блок-шотов.

У Кендрика 0 из 6 с игры, 0 фолов и 1 потеря при показателе плюс/минус «+6».

Форвард Тони Снелл демонстрировал подобную статистическую линейку три раза за карьеру. 

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон

Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vals
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да ладно вам. Круглые цифры же, красивые. 😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Папа Маши
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Полезно сыграл, +6 в проигранном матче. Целых 11минут игру не портил :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cops noob pley
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лейкерс хотят собрать все рекорды
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы