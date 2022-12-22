Кендрик Нанн выдал 0+0+0+0+0 в матче с «Сакраменто»
Атакующий защитник «Лейкерс» Кендрик Нанн по итогам матча с «Сакраменто» (120:134) присоединился к «клубу Тони Снелла».
Нанн за 11 минут на площадке не отметился в статистическом протоколе: 0 очков, 0 подборов, 0 передач, 0 перехватов и 0 блок-шотов.
У Кендрика 0 из 6 с игры, 0 фолов и 1 потеря при показателе плюс/минус «+6».
Форвард Тони Снелл демонстрировал подобную статистическую линейку три раза за карьеру.
Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон
Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России
3 комментария