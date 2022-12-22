Атакующий защитник « » по итогам матча с « » (120:134) присоединился к «клубу Тони Снелла».

Нанн за 11 минут на площадке не отметился в статистическом протоколе: 0 очков, 0 подборов, 0 передач, 0 перехватов и 0 блок-шотов.

У Кендрика 0 из 6 с игры, 0 фолов и 1 потеря при показателе плюс/минус «+6».

Форвард Тони Снелл демонстрировал подобную статистическую линейку три раза за карьеру.

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон

Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России