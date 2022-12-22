Ростислав Вергун: «Минск» столкнулся с серьезными кадровыми трудностями, но проявил характер»

Главный тренер « » после гостевого поражения от « » (77:88) посетовал на кадровые проблемы в белорусской команде.

«К сожалению, столкнулись с очень серьезными кадровыми трудностями. Многие игроки не доехали до Саратова. Многие из тех, кто приехал, были не в лучших физических кондициях.

Мои ребята действовали на пределе своих возможностей, отдавались игре, старались, за что я им благодарен. Это очень хороший знак — в такой момент проявлять характер, не опускать голову, искать свои атаки и пути к победе», – сказал Вергун.

Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России