Евгений Минченко: «Минск» действует дисциплинированно и обладает характером»

Центровой « » поделился ожиданиями от домашнего матча лиги ВТБ с « ».

«Команда из Беларуси давно выступает под руководством хорошего тренера, действует дисциплинированно и обладает характером. Последние точечные усиления состава заметно улучшили игру минчан и добавили агрессии в их действия.

Нам следует придерживаться своей стратегии, сохранять концентрацию все 40 минут и продолжать гнуть свою линию. Только так мы сумеем добиться нужного результата и продлить домашнюю серию побед.

Обязательно ждем всех болельщиков на заключительном матче уходящего года. Нам очень нужна ваша поддержка!» – заявил Минченко.

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