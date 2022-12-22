Евгений Минченко: «Минск» действует дисциплинированно и обладает характером»
Центровой «Автодора» Евгений Минченко поделился ожиданиями от домашнего матча Единой лиги ВТБ с «Минском».
«Команда из Беларуси давно выступает под руководством хорошего тренера, действует дисциплинированно и обладает характером. Последние точечные усиления состава заметно улучшили игру минчан и добавили агрессии в их действия.
Нам следует придерживаться своей стратегии, сохранять концентрацию все 40 минут и продолжать гнуть свою линию. Только так мы сумеем добиться нужного результата и продлить домашнюю серию побед.
Обязательно ждем всех болельщиков на заключительном матче уходящего года. Нам очень нужна ваша поддержка!» – заявил Минченко.
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