Райан Боутрайт: «Я здоров и готов помочь «Автодору»

Теги Автодор Минск Единая лига ВТБ Райан Боутрайт Баскетбол

Защитник «Автодора» Райан Боутрайт рассказал о подготовке к домашнему матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском».

«Очень рад вернуться на паркет со своей командой и играть в любимую игру. Матч с «Минском» будет отличным. Надеюсь, болельщики придут и окажут нам большую поддержку.

Мое возвращение к тренировкам прошло замечательно. Я здоров, чувствую себя хорошо и готов помочь своей команде», – заявил Боутрайт.

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