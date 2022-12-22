Райан Боутрайт: «Я здоров и готов помочь «Автодору»

Защитник « » Райан Боутрайт рассказал о подготовке к домашнему матчу регулярного чемпионата лиги ВТБ с « ».

«Очень рад вернуться на паркет со своей командой и играть в любимую игру. Матч с «Минском» будет отличным. Надеюсь, болельщики придут и окажут нам большую поддержку.

Мое возвращение к тренировкам прошло замечательно. Я здоров, чувствую себя хорошо и готов помочь своей команде», – заявил Боутрайт.

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