Дарко Руссо: «Должны отнестись к «Минску» со всей серьезностью, если хотим победить»

Главный тренер « » рассказал о главной задаче на домашний матч лиги ВТБ с « ».

«Мы встречаемся с командой, которая пока одержала всего одну победу, но последний месяц они играют очень хорошо. Недавно «Минск» сделал несколько хороших приобретений и стал гораздо сильнее, чем в начале сезона. Так что нашей главной задачей будет помешать им двигать мяч. Мы должны отнестись к предстоящему матчу со всей серьезностью, если хотим победить», – сказал Руссо.

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