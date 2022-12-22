«В прошлый раз я выступил не очень корректно». Сергей Базаревич поблагодарил болельщиков «Самары» за поддержку

Теги Сергей Базаревич болельщики БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич после домашнего поражения от «Нижнего Новгорода» (60:82) поблагодарил болельщиков за поддержку и признался, что некорректно высказался о них после матча с «Локомотивом-Кубань» (77:80) две недели назад.

«В первую очередь, я бы поздравил соперника. Они не выглядели лучше нас в первой половине, но нас подводила реализация.

Во второй половине случилась болезнь, которая происходит от игры к игре: соперник забил тяжелые броски на исходе владения — мы не можем выдержать этот удар. Мы слишком сильно входим в расстройство из-за того, что что-то не получается.

И я бы поблагодарил болельщиков: в прошлый раз я выступил не очень корректно. Сегодня, даже когда мы много проигрывали в концовке, они продолжали нас поддерживать. Сейчас вы выходили из раздевалки — девушка с детьми говорит нам: «Спасибо». За что спасибо-то? «Да мы все равно всегда с удовольствием ходим».

Сказать, что мы не старались — нет. Мы попали в страшную яму, из которой никак не можем выйти», – сказал Базаревич.

Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы