«В прошлый раз я выступил не очень корректно». Сергей Базаревич поблагодарил болельщиков «Самары» за поддержку

Главный тренер «Самары» после домашнего поражения от «Нижнего Новгорода» (60:82) поблагодарил болельщиков за поддержку и признался, что некорректно высказался о них после матча с «Локомотивом-Кубань» (77:80) две недели назад.

«В первую очередь, я бы поздравил соперника. Они не выглядели лучше нас в первой половине, но нас подводила реализация.

Во второй половине случилась болезнь, которая происходит от игры к игре: соперник забил тяжелые броски на исходе владения — мы не можем выдержать этот удар. Мы слишком сильно входим в расстройство из-за того, что что-то не получается.

И я бы поблагодарил болельщиков: в прошлый раз я выступил не очень корректно. Сегодня, даже когда мы много проигрывали в концовке, они продолжали нас поддерживать. Сейчас вы выходили из раздевалки — девушка с детьми говорит нам: «Спасибо». За что спасибо-то? «Да мы все равно всегда с удовольствием ходим».

Сказать, что мы не старались — нет. Мы попали в страшную яму, из которой никак не можем выйти», – сказал Базаревич.

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