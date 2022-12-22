Филипп Гафуров: «Хочется порадовать болельщиков перед новогодними праздниками»

Теги БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Самара Филипп Гафуров Баскетбол

Форвард «Самары» Филипп Гафуров поделился ожиданиями от сегодняшнего домашнего матча против «Нижнего Новгорола» в рамках Лиги ВТБ.

«Конечно, нам хочется порадовать болельщиков перед новогодними праздниками. Тем более, в последнее время, к сожалению, выступаем не так удачно, как от нас, наверное, ждут.

Но и «Нижний», уверен, приехал в Самару с целью взять реванш за то поражение, которое мы им нанесли в октябре. Тогда мы выиграли 38 очков — но сейчас тот матч уже не имеет никакого значения, вспоминать его не стоит: за два месяца и мы, и соперник прошли большой путь и заметно изменились.

Сегодня будет совершенно другая игра. Но наша задача на игру прежняя: действовать агрессивно, не давая лидерам «Нижнего» поймать свой ритм, и стараться избегать ненужных ошибок. Знаю, что болельщики соскучились по нашим победам — и сегодня постараемся их, наконец, порадовать», – сказал Гафуров.

Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы