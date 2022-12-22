Филипп Гафуров: «Хочется порадовать болельщиков перед новогодними праздниками»

Форвард «Самары» поделился ожиданиями от сегодняшнего домашнего матча против «Нижнего Новгорола» в рамках Лиги ВТБ.

«Конечно, нам хочется порадовать болельщиков перед новогодними праздниками. Тем более, в последнее время, к сожалению, выступаем не так удачно, как от нас, наверное, ждут.

Но и «Нижний», уверен, приехал в Самару с целью взять реванш за то поражение, которое мы им нанесли в октябре. Тогда мы выиграли 38 очков — но сейчас тот матч уже не имеет никакого значения, вспоминать его не стоит: за два месяца и мы, и соперник прошли большой путь и заметно изменились.

Сегодня будет совершенно другая игра. Но наша задача на игру прежняя: действовать агрессивно, не давая лидерам «Нижнего» поймать свой ритм, и стараться избегать ненужных ошибок. Знаю, что болельщики соскучились по нашим победам — и сегодня постараемся их, наконец, порадовать», – сказал Гафуров.

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