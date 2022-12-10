«Первые две четверти как будто в покойницкой». Сергей Базаревич раскритиковал болельщиков «Самары»

Главный тренер «Самары» после поражения от «Локомотива-Кубань» (77:80) обвинил болельщиков в том, что они недостаточно поддерживают команду.

«А что вообще, кто-то умер что ли? Что происходит-то вообще?

Все начинается с фундамента. Сначала фундамент строишь, а не наоборот. Победы приходят, когда вещи делаются правильно. Клуба не было длительное время, какие-то вещи ускользают и налаживаются в процессы. Мне кажется, что клуб растет.

Болельщики наконец, пришлось пиджак кинуть, потому что невозможно играть в такой атмосфере. Если пришли, проявляйте эмоции хотя бы. Вы приходите смотреть, как мы проигрываем? Этот лозунг «Самара, победим», может быть, на сегодняшний день недостаточно актуален? Может быть, , поборемся, а потом победы придут?

Потому что вдруг мы не побеждаем, и вдруг оттуда... Иди в жопу, извините меня за выражение. Иди поболей, раз пришел. Если хочешь поболеть против, поболей против. Зачем сюда ходить, для чего? Первые две четверти как будто в покойницкой», – сказал тренер.

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