Сергей Кущенко: «Нэш стал новым Киддом»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о прогрессе «Нетс» под руководством Жака Вона.

«Жак Вон сделал главное – у него заиграли все игроки команды. Тот же вообще потерялся при Стиве. Феноменальный снайпер, которого Нэш не знал как использовать. Сейчас при Воне без 10 очков своих не уходит, очень хорошо двигается. Мы не знаем, как долго продлится победна серия «Бруклина», но Жак Вон точно улучшил ситуацию в команде.

А Стив Нэш стал новым для . Они допустили такую же ошибку. Хороший игрок не может сразу стать хорошим тренером. Кидд только через 7 лет смог найти свою команду. Нэшу тоже нужно время», – заявил Кущенко в эфире «Взял Мяч Live».

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