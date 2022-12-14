Сергей Кущенко: «Одна из проблем европейского баскетбола – лучшие игроки не подписывают долгосрочные соглашения»

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что короткие контракты с игроками мешают развитию баскетбола в Европе.

«Одной из проблем европейского баскетбола являются контракты. Лучшие игроки не подписывают долгосрочные соглашения. Все играют только два сезона, а не четыре или пять. Только представьте, что Богдан Богданович подписал пятилетний контракт с «Фенербахче» – это выглядело бы отлично для Евролиги.

Необходимо иметь единую позицию во всей Европе, как ФИБА, так и Евролиге. Мы все работаем для достижения одной и той же цели – предоставить наилучший продукт для болельщиков. У нас должна быть система, как в футболе, где все работает на более высоком уровне. Где точно известен календарь, все согласовано, и тогда у нас будет зрелище продолжительностью в сезон», – рассказал Кущенко сербскому изданию Mozzart Sport.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

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