Паскаль Сиакам набрал рекордные в карьере 52 очка. «Торонто» прервал победную серию «Нью-Йорка»

Теги Нью-Йорк Торонто НБА видео Паскаль Сиакам Баскетбол

Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам в среду остановил «Нью-Йорк», который подошел к игре с 8-матчевой победной серией.

Сиакам набрал рекордные в карьере 52 очка. 

За 41 минуту Паскаль реализовал 17 из 25 с игры и 16 из 18 с линии. В его активе также 9 подборов и 7 передач.

Сиакам стал 5-м игроком в истории канадского клуба, который набирал за матч 50 и более очков.

У «Рэпторс» прервалась собственная серия из шести поражений подряд.

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2 комментария

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AnTikVar
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Не смотрел игру, но цифры очень годные. До сих пор не пойму, как Никс вывезли такую серию победную🤦‍♂️
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xQcoW
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Ему все проходы свистели
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