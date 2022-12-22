Форвард « » в среду остановил « », который подошел к игре с 8-матчевой победной серией.

Сиакам набрал рекордные в карьере 52 очка.

За 41 минуту Паскаль реализовал 17 из 25 с игры и 16 из 18 с линии. В его активе также 9 подборов и 7 передач.

Сиакам стал 5-м игроком в истории канадского клуба, который набирал за матч 50 и более очков.

У «Рэпторс» прервалась собственная серия из шести поражений подряд.

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