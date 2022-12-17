Дарко Руссо: «Постараемся показать против «Зенита» свой максимум»

Главный тренер « » рассказал о настрое команды на домашний матч регулярного чемпионата лиги ВТБ против « ».

«Нам предстоит игра с действующим чемпионом. «Зенит» – одна из трех сильнейших команд Единой лиги ВТБ наряду с ЦСКА и УНИКСом. Ими руководит авторитетный тренер Хавьер Паскуаль, который приводил «Барселону» к победе в Евролиге.

К сожалению, у нас по-прежнему тяжелая кадровая ситуация. Пока не могу сказать, в каком составе мы предстанем в воскресенье. Нам точно не помогут травмированные Боутрайт, Гарретт и Колесников, а некоторые игроки заболели гриппом. Но мы в любом случае постараемся показать против «Зенита» свой максимум и отдадим все силы на паркете ради наших болельщиков», – заявил Руссо.

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