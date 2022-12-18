Дарко Руссо: «Рад, что «Автодору» удалось обыграть действующего чемпиона»

Главный тренер « » высоко оценил значимость победы над «Зенитом» (91:79) в лиге ВТБ.

«Очень рад тому, что нам удалось обыграть одну из лучших команд Лиги и действующего чемпиона. Да, у гостей отсутствовали тренер и несколько игроков, впрочем, как и у нас. Подготовка к матчу была сопряжена с трудностями – я уже не помню, когда мы в последний раз тренировались пять на пять. В предыдущие 20 дней в моем распоряжении находились 7-9 человек. Поэтому, конечно, победа стала для меня неожиданностью.

Против « » мы хорошо защищались, о чем договаривались перед матчем, благодаря чему сдержали их на отметке в 79 набранных очков, а в нападении воспользовались своими шансами. Мы не позволяли им свободно двигать мяч и выполнять открытые броски, которыми они могли бы убить нас», – сказал Руссо.

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