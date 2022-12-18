Дарко Руссо: «Рад, что «Автодору» удалось обыграть действующего чемпиона»

Теги Зенит Автодор Единая лига ВТБ Дарко Руссо Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо высоко оценил значимость победы над «Зенитом» (91:79) в Единой лиге ВТБ.

«Очень рад тому, что нам удалось обыграть одну из лучших команд Лиги и действующего чемпиона. Да, у гостей отсутствовали тренер и несколько игроков, впрочем, как и у нас. Подготовка к матчу была сопряжена с трудностями – я уже не помню, когда мы в последний раз тренировались пять на пять. В предыдущие 20 дней в моем распоряжении находились 7-9 человек. Поэтому, конечно, победа стала для меня неожиданностью.

Против «Зенита» мы хорошо защищались, о чем договаривались перед матчем, благодаря чему сдержали их на отметке в 79 набранных очков, а в нападении воспользовались своими шансами. Мы не позволяли им свободно двигать мяч и выполнять открытые броски, которыми они могли бы убить нас», – сказал Руссо.

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1 комментарий

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stormzz
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Наверное ещё никто так не называл Аргентину😉
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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