Винс Хантер: «Готовились к тяжелому 40-минутному матчу с «Енисеем», каким он и получился»

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Форвард УНИКСа Винс Хантер признался, что гостевая победа над «Енисеем» (89:79) далась команде тяжело.

«Мы готовились к тяжелому 40-минутному матчу, каким он и получился. «Енисей» сыграл очень хорошо, а мы были после долгой дороги. Поэтому рады, что в итоге нам удалось победить», – сказал Хантер.

Амерканский баскетболист завершил встречу с показателями 18 очков (8-11 с игры), 5 подборов, 1 передача и 2 перехвата за 22 минуты на площадке.

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