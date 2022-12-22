Тейтум поставил сверху через экс-игрока «Селтикс» Несмита и вызывающе посмотрел на него

Теги Бостон Индиана НБА видео Джейсон Тейтум Аарон Несмит Баскетбол

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум исполнил эффектный данк с фолом во время матча с «Пэйсерс».

Тейтум после перехвата прошел через всю площадку и поставил сверху через экс-игрока «Бостона» Аарона Несмита, после чего вызывающе посмотрел на него.

Несмит играл за бостонскую команду с 2020 по 2022 годы.

По итогам 24 минут финалист минувшего сезона уступал со счетом 43:71. «Селтикс» удалось переломить ход игры после большого перерыва и сократить отставание, но от поражения «кельты» не спаслись – 112:117.

В активе Тейтума 41 очко, 5 подборов и 4 передачи, Несмит набрал 15 очков, 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

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3 комментария

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Бондарев Олег
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Ответ Денис Храпунов
Хорошо, что Несмит этого даже не видел, а то даже не знаю что бы было...
В Селтикс бы вернулся, наверное.
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AlexCavs
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По заголовку показалось, что здесь прям какой-то супер эффектный момент будет. Но на деле оказался обычный данк в быстром отрыве. Еще и при минус 20 у твоей команды.
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Денис Храпунов
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Хорошо, что Несмит этого даже не видел, а то даже не знаю что бы было...
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