Форвард «Селтикс» исполнил эффектный данк с фолом во время матча с «Пэйсерс».

Тейтум после перехвата прошел через всю площадку и поставил сверху через экс-игрока « » , после чего вызывающе посмотрел на него.

Несмит играл за бостонскую команду с 2020 по 2022 годы.

По итогам 24 минут финалист минувшего сезона уступал со счетом 43:71. «Селтикс» удалось переломить ход игры после большого перерыва и сократить отставание, но от поражения «кельты» не спаслись – 112:117.

В активе Тейтума 41 очко, 5 подборов и 4 передачи, Несмит набрал 15 очков, 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

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