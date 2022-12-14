«Селтикс» упустили преимущество в 20 очков, но победили «Лейкерс» в овертайме. Тейтум набрал 44 очка

44 очка форварда помогли его команде взять верх над «Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в овертайме – 122:118.

«Селтикс» упустили преимущество в 20 очков во второй половине встречи, но сумели добыть победу в дополнительной пятиминутке.

Лидер команды Тейтум набрал 44 очка, реализовав 15 из 29 с игры, 5 из 10 из-за дуги и 9 из 10 с линии штрафных, а также сделал 9 подборов, 6 передач, 1 блок-шот и 4 потери за 44 минуты на паркете.

Лучшими в составе «Лейкерс» стали центровой Энтони Дэвис (37 очков, 12 подборов, 46 минут) и форвард (33 очка, 9 подборов, 9 передач, 43 минуты).

«Лейкерс» уступали 20 очков (61:81) в третьей четверти, но вернулись в игру, совершив рывок 45:12.

В конце матча «Селтикс» ответили рывком 26:8, который начался за 4 минуты до конца основного времени встречи и завершился в овертайме.

«Бостон» избежал первой в сезоне серии из трех поражений подряд и продолжает лидировать в чемпионате с результатом 22-7. «Лейкерс» опустились на 13-е место в Западной конференции (11-16).

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