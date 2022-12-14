«Селтикс» упустили преимущество в 20 очков, но победили «Лейкерс» в овертайме. Тейтум набрал 44 очка

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Энтони Дэвис Джейсон Тейтум Баскетбол

44 очка форварда «Бостона» Джейсона Тейтума помогли его команде взять верх над «Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в овертайме – 122:118.

«Селтикс» упустили преимущество в 20 очков во второй половине встречи, но сумели добыть победу в дополнительной пятиминутке.

Лидер команды Тейтум набрал 44 очка,  реализовав 15 из 29 с игры, 5 из 10 из-за дуги и 9 из 10 с линии штрафных, а также сделал 9 подборов, 6 передач, 1 блок-шот и 4 потери за 44 минуты на паркете.

Лучшими в составе «Лейкерс» стали центровой Энтони Дэвис (37 очков, 12 подборов, 46 минут) и форвард Леброн Джеймс (33 очка, 9 подборов, 9 передач, 43 минуты).

«Лейкерс» уступали 20 очков (61:81) в третьей четверти, но вернулись в игру, совершив рывок 45:12.

В конце матча «Селтикс» ответили рывком 26:8, который начался за 4 минуты до конца основного времени встречи и завершился в овертайме.

«Бостон» избежал первой в сезоне серии из трех поражений подряд и продолжает лидировать в чемпионате с результатом 22-7. «Лейкерс» опустились на 13-е место в Западной конференции (11-16).

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Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна 

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3 комментария

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Против грусти
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Очень противоречивая игрушка.
Но, при всем уважении к Лейкерс, все шло от Бостона - играли в начале и леброновские бились о стену, потом сами отдали (ну нет понимания что это лейкерс их заставили), а в конце чуть придавили и вот они нынешние озера во всей красе - полное непонимание что делать, куда бежать, кому пасовать...
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krupin82
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Вот за это мы и любим НБА.
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Malenchik
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Дэвис опять зачокерил в концовке
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