Джейсон Тейтум попытался забить сверху через Леброна Джеймса и заработал штрафные

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Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум в концовке основного времени матча против «Лейкерс» попытался забить сверху через звездного форварда соперника Леброна Джеймса.

Эпизод случился за 3:08 до конца четвертой четверти. Тейтум получил передачу от Гранта Уильямса на входе в трехсекундную зону, сделал два шага и выпрыгнул на кольцо с сопротивлением Леброна. Мяч попал в дужку, и судьи зафиксировали фол у игрока «Лейкерс».

Встреча закончилась победой «Селтикс» в овертайме – 122:118. Тейтум набрал 44 очка, сделал 9 подборов и 6 передач.

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1 комментарий

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Sasha Kurtin
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вот что происходит с Леброном и Дэвисом в концовках - просто перстают играть, банальная усталость под конец что-ли...
ни броски, ни проходы, ничего не получается... но и меняться же не хотят...
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