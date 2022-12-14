Джейсон Тейтум попытался забить сверху через Леброна Джеймса и заработал штрафные
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум в концовке основного времени матча против «Лейкерс» попытался забить сверху через звездного форварда соперника Леброна Джеймса.
Эпизод случился за 3:08 до конца четвертой четверти. Тейтум получил передачу от Гранта Уильямса на входе в трехсекундную зону, сделал два шага и выпрыгнул на кольцо с сопротивлением Леброна. Мяч попал в дужку, и судьи зафиксировали фол у игрока «Лейкерс».
Встреча закончилась победой «Селтикс» в овертайме – 122:118. Тейтум набрал 44 очка, сделал 9 подборов и 6 передач.
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