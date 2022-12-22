Зайон Уильямсон попал в протокол по коронавирусу, пропустит матч с «Сан-Антонио»

Звездный форвард «Пеликанс» попал в протокол НБА по здоровью и безопасности.

Зайон точно пропустит матч с « » в четверг.

Уильямсон в нынешнем сезоне набирает 25,2 очка, 7,2 подбора, 4,7 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч, реализуя 60,3% с игры.

Зайон в нынешнем сезоне принял участие в 25 из 30 матчей «Нового Орлеана» (18-12), который идет 3-м на Западе.

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