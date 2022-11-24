Зайон обновил свой рекорд сезона – 32 очка за 27 минут против «Сперс»

Форвард «Нового Орлеана» провел самый результативный матч в нынешнем сезоне против (129:110).

Звездный баскетболист набрал 32 очка за 27 минут на площадке, реализовав 14 из 18 попыток с игры и 4 из 8 штрафных бросков. Также на его счету 11 подборов, 1 передача, 2 перехвата и 1 блок-шот.

«Пеликанс» одержали вторую победу подряд и с результатом 11-7 занимают третьей место в Западной конференции.

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