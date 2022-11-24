«Ты пытаешься подставить меня». Зайон не стал называть любимое блюдо

Форвард «Нового Орлеана» , которого часто критикуют за лишний вес, забавно отреагировал на вопрос о еде.

Минувшей ночью после матча против «Сан-Антонио» (129:110) журналист попросил игрока назвать любимое блюдо на День благодарения (24 ноября).

«Ты пытаешься подставить меня. Что бы я ни ответил, надо мной будут издеваться в соцсетях. Так что без комментариев», – сказал Уильямсон, рассмеявшись.

Форвард завершил встречу с показателями 32 очка и 11 подборов. Это его самый результативный матч в нынешнем сезоне.

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