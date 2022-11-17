Зайон Уильямсон пропустит 2-й матч подряд из-за ушиба стопы

Форвард «Нового Орлеана» не сыграет в сегодняшнем матче против «Чикаго».

Недавно Уильямсон получил небольшой ушиб стопы, из-за чего пропустил встречу с во вторник.

Первый номер драфта-2019 полностью пропустил сезон-2021/22 из-за перелома. В нынешнем регулярном чемпионате он набирает 23,5 очка, 6,4 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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