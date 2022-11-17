Зайон Уильямсон пропустит 2-й матч подряд из-за ушиба стопы
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон не сыграет в сегодняшнем матче против «Чикаго».
Недавно Уильямсон получил небольшой ушиб стопы, из-за чего пропустил встречу с «Мемфисом» во вторник.
Первый номер драфта-2019 полностью пропустил сезон-2021/22 из-за перелома. В нынешнем регулярном чемпионате он набирает 23,5 очка, 6,4 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.
«Думал о самоубийстве каждый день». Бен Гордон стал кумиром Чикаго после Джордана, а сейчас сходит с ума и бросается на людей
Комментарии