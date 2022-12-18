Джа Морэнт: «Болельщики пришли на матч не для того, чтобы посмотреть на арбитра Рэя Акосту»

Разыгрывающий « » прокомментировал свое удаление с площадки в матче против «Оклахомы» (109:115), подтвердив, что разговаривал с болельщиками, но не уточнив, что именно он сказал.

«Первый технический я получил за то, что сказал, что меня ударили по лицу. Я не матерился в адрес судьи.

Затем я получил еще один технический за разговор с болельщиком. Я думаю, что болельщики купили билеты в интернете и пришли на матч не для того, чтобы посмотреть на арбитра Рэя Акосту», – сказал Морэнт.

Согласно официальному отчету, Морэнт получил первый технический за «употребление ненормативной лексики в адрес судьи», второй технический – «за комментарий, ставящий под сомнение честность судьи».

На вопрос, стал ли разговор Морэнта с болельщиками причиной второго технического, главный судья матча Джон Гобл ответил: «Нет».

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