Джа Морэнт поговорил по FaceTime с болельщицей «Гризлис», из-за которой его удалили

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Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в конце первой половины матча против «Оклахомы» (109:115) был удален с площадки после разговора с одним из зрителей, сидящим в первом ряду.

Зрителем оказалась болельщица «Гризлис» и поклонница Морэнта, живущая в Оклахома-Сити.

После удаления Морэнт из раздевалки позвонил по FaceTime своему отцу, присутствовавшему на матче, и попросил подойти к болельщице, чтобы сказать, что она не виновата в его удалении.

«Я просто сказала Джа: «Вперед». Он ответил, что ничего не может поделать, потому что судья пропустил фол», – рассказала болельщица Лиза.

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1 комментарий

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leppyanen
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Плохо конечно что удалили, но у этих Америкосов классная все-таки коммуникация на площадке со зрителями. Шоу должно быть шоу, что они и делают.
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