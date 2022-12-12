Клэй Томпсон – о блок-шоте Тейтуму: «Кажется, я не делал этого четыре года»

Ветеран «Голден Стэйт» после победы над (123:107) прокомментировал свою игру в защите против .

Лидер «Селтикс» завершил встречу с показателями 18 очков (6-21 с игры, 2-9 из-за дуги), 6 подборов, 2 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот за 40 минут на площадке.

«Я дорожу тем, что могу приносить пользу в защите и бороться, еще больше, чем раньше. Когда ты играешь против лучших, это отражается на твоем выступлении. Ты стараешься соответствовать уровню борьбы.

Это не только моя заслуга. Мне много помогали, а Джейсон не реализовал много бросков, которые он обычно попадает. Это были коллективные усилия, но у меня было достаточно энергии, чтобы сыграть так», – сказал Томпсон.

Также атакующий защитник «Уорриорз» поделился эмоциями от эффектного блок-шота, который он поставил Тейтуму в начале игры.

«Было очень приятно отправить мяч в щит. Кажется, я не делал этого четыре года. Пожалуй, это мой любимый момент сегодняшнего матча», – признался Томпсон.

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