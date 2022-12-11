Джонатан Куминга вколотил сверху через Джейсона Тейтума

Теги Бостон Голден Стэйт НБА видео Джейсон Тейтум Джонатан Куминга Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга в четвертой четверти матча против «Бостона» исполнил мощный данк через лидера соперников Джейсона Тейтума.

Куминга продавил Тейтума под кольцом и попытался забросить лэй-ап, но получил блок-шот, затем подобрал мяч и забил сверху одной рукой.

Матч закончился победой «Уорриорз» со счетом 123:107. Куминга вышел со скамейки запасных и набрал 14 очков, 5 подборов и 3 передачи.

😴 Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные