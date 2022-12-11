Джонатан Куминга вколотил сверху через Джейсона Тейтума

Форвард «Голден Стэйт» в четвертой четверти матча против исполнил мощный данк через лидера соперников .

Куминга продавил Тейтума под кольцом и попытался забросить лэй-ап, но получил блок-шот, затем подобрал мяч и забил сверху одной рукой.

Матч закончился победой «Уорриорз» со счетом 123:107. Куминга вышел со скамейки запасных и набрал 14 очков, 5 подборов и 3 передачи.

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