Леброн Джеймс прошел через всю площадку и исполнил мощный данк

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА видео Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс порадовал эффектным данком в матче с «Наггетс» (126:108).

37-летний Джеймс после подбора прошел через всю площадку и мощно поставил сверху.

На счету Леброн 30 очков, 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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5 комментариев

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Archer_Great
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А вот и кандидат в топ-3 моментов дня. В обычный день его бы поставили на первое место, но сегодня Кайри баззер забил
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Vagant
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Леброн, 36 минут +/- = +26
Ривз, 30 минут + 26
Расс, 30 минут + 25
+4
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+4
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Ole Mat
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Леброн хорош сегодня
+2
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kudashkinaa@icloud.com
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Мощно!!!
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kudashkinaa@icloud.com
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Мощно!!!
+2
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