Леброн Джеймс прошел через всю площадку и исполнил мощный данк
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс порадовал эффектным данком в матче с «Наггетс» (126:108).
37-летний Джеймс после подбора прошел через всю площадку и мощно поставил сверху.
На счету Леброн 30 очков, 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.
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