Леброн Джеймс прошел через всю площадку и исполнил мощный данк

Лидер « » порадовал эффектным данком в матче с «Наггетс» (126:108).

37-летний Джеймс после подбора прошел через всю площадку и мощно поставил сверху.

На счету Леброн 30 очков, 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые

Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает