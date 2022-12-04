Тайриз Халибертон лидирует в НБА по очкам, набранным с его передач

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон лидирует в нынешнем сезоне по очкам, набранным с его передач.

После передач 22-летнего Халибертона игроки «Пэйсерс» набирают 28,9 очка в среднем за матч.

Второе место по этому показателю занимает разыгрывающий «Филадельфии» (25,9). В пятерку также входят (23,8), (23,6) и (23,1).

Халибертон лидирует в лиге по передачам в среднем за игру (10,9). У Хардена – 10,0 передачи, у Янга – 9,6, у Пола – 9,4, у Йокича – 8,9.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков