Тайриз Халибертон лидирует в НБА по очкам, набранным с его передач
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон лидирует в нынешнем сезоне НБА по очкам, набранным с его передач.
После передач 22-летнего Халибертона игроки «Пэйсерс» набирают 28,9 очка в среднем за матч.
Второе место по этому показателю занимает разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден (25,9). В пятерку также входят Крис Пол (23,8), Трэй Янг (23,6) и Никола Йокич (23,1).
Халибертон лидирует в лиге по передачам в среднем за игру (10,9). У Хардена – 10,0 передачи, у Янга – 9,6, у Пола – 9,4, у Йокича – 8,9.
Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков
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