Леброн Джеймс: «Я близок к концу. Я ветеран, проявите хоть немного уважения»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в сторис текст песни рэпера Souloho, намекая на то, что он чувствует в связи с текущей ситуацией в клубе.
«Я ломаю голову, я потираю подбородок, все не так, как должно было быть. Я близок к концу, не подталкивайте меня, я уже на краю. Я не новичок, сука, я ветеран, проявите хоть немного уважения, черт возьми.
Сначала они любят меня, потом они ненавидят меня, потом снова любят», – написал Леброн.
Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна
Выдающаяся карьера и №2 в моём рейтинге All-time (хоть и не люблю его).