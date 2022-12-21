Леброн Джеймс: «Я близок к концу. Я ветеран, проявите хоть немного уважения»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в сторис текст песни рэпера Souloho, намекая на то, что он чувствует в связи с текущей ситуацией в клубе.

«Я ломаю голову, я потираю подбородок, все не так, как должно было быть. Я близок к концу, не подталкивайте меня, я уже на краю. Я не новичок, сука, я ветеран, проявите хоть немного уважения, черт возьми.

Сначала они любят меня, потом они ненавидят меня, потом снова любят», – написал Леброн.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

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2 комментария

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Abdulla
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Прав Лёба...38 лет на днях.
Выдающаяся карьера и №2 в моём рейтинге All-time (хоть и не люблю его).
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Sergei Terekhov
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Кто бы что ни говорил, когда уйдёт Леброн - уйдёт целая эпоха. И мы будем по этой эпохе скучать.
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