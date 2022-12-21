Шак – о серии с Леброном и Кобе против Джордана, Оладжувона и Берда: «Мы обыграем их всухую»

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Хаким Оладжувон Зал славы Баскетбол

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил прокомментировал предложенное сравнение прославленных игроков НБА.

Шак опубликовал в соцсетях картинку, на которой его поставили в одну команду с Леброном Джеймсом и Кобе Брайантом, а в соперниках были Майкл Джордан, Хаким Оладжувон и Лэрри Берд.

«3 на 3. Кто выиграет?» – также было написано на изображении.

«Официально заявляю, что в 7-матчевой серии мы обыграем их всухую», – ответил на вопрос О’Нил.

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5 комментариев

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razval
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Ответ Сергей Орлов
Хаким > Шак это очень смешно.
С каких пор, правда стала смешной?
+3
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Cap!
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Это да, помним как Шак Хакима всухую обыгрывал)
У их дуэта с Кобяном была очень солидная поддержка. Когда Фишер, Фокс, Орри и остальные отгружают издали с процентом Карри - гайки сами на пальцы налезают. Кобе мог себе позволить бросать с процентом около 40 а Шак носить вес 160кг.
Троица их противников в свои чемпионские годы была сверхэффективной. Так что скорее сухая была бы в другую сторону.
+3
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+3
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Сергей Орлов
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Ответ andrey black
Хаким>Шак Джордан>Кобе Берд<Леброн Не очень понимаю как здесь может быть сухая))
Хаким > Шак это очень смешно.
0
-1
-1
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Марсель Объелся
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Удивительно, что народ в комментариях всё ещё ведётся на такие посты. Я думал весной 2020 все уже наигрались во все эти «если бы да кабы»
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andrey black
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Хаким>Шак
Джордан>Кобе
Берд<Леброн

Не очень понимаю как здесь может быть сухая))
+3
-2
+1
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