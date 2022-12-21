Шак – о серии с Леброном и Кобе против Джордана, Оладжувона и Берда: «Мы обыграем их всухую»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил прокомментировал предложенное сравнение прославленных игроков .

Шак опубликовал в соцсетях картинку, на которой его поставили в одну команду с и , а в соперниках были , Хаким Оладжувон и Лэрри Берд.

«3 на 3. Кто выиграет?» – также было написано на изображении.

«Официально заявляю, что в 7-матчевой серии мы обыграем их всухую», – ответил на вопрос О’Нил.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать