Шак – о серии с Леброном и Кобе против Джордана, Оладжувона и Берда: «Мы обыграем их всухую»
Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил прокомментировал предложенное сравнение прославленных игроков НБА.
Шак опубликовал в соцсетях картинку, на которой его поставили в одну команду с Леброном Джеймсом и Кобе Брайантом, а в соперниках были Майкл Джордан, Хаким Оладжувон и Лэрри Берд.
«3 на 3. Кто выиграет?» – также было написано на изображении.
«Официально заявляю, что в 7-матчевой серии мы обыграем их всухую», – ответил на вопрос О’Нил.
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У их дуэта с Кобяном была очень солидная поддержка. Когда Фишер, Фокс, Орри и остальные отгружают издали с процентом Карри - гайки сами на пальцы налезают. Кобе мог себе позволить бросать с процентом около 40 а Шак носить вес 160кг.
Троица их противников в свои чемпионские годы была сверхэффективной. Так что скорее сухая была бы в другую сторону.
Джордан>Кобе
Берд<Леброн
Не очень понимаю как здесь может быть сухая))