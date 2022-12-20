Леброн Джеймс не сыграет против «Финикса» из-за боли в голеностопе
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не примет участие в сегодняшнем матче против «Финикса» из-за боли в левом голеностопе.
В составе «Лейкерс» также будут отсутствовать Энтони Дэвис (боли в правом голеностопе) и Остин Ривз (растяжение связок правого голеностопного сустава). Участие Патрика Беверли (боли в правой голени) – под вопросом.
Также матч пропустит атакующий защитник «Санз» Девин Букер (боли в паховой области).
Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать