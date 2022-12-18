ACB. «Тенерифе» примет «Реал», «Барселона» – Уникаху» и другие матчи

В воскресенье, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся пять матчей.

Во встрече лидеров чемпионата «Тенерифе» примет «Реал», « » – Уникаху».

ACB

Регулярный чемпионат

Тенерифе – Реал Дата проведения 18 декабря, 15.00, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Гранада – Валенсия Дата проведения 18 декабря, 20.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada» Онлайн матча

Положение команд: Тенерифе – 9-2, – 9-2, Барселона – 8-3, – 8-3, – 8-3, – 7-5, Ховентуд – 8-4, – 7-5, Бреоган– 6-6, Гранада – 5-6, Мурсия – 6-6, – 5-6, Обрадойро – 5-7, Фуэнлабрада – 3-8, Сарагоса – 3-8, Жирона – 2-9, – 2-10, – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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