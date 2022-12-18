ACB. «Тенерифе» примет «Реал», «Барселона» – Уникаху» и другие матчи
В воскресенье, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся пять матчей.
Во встрече лидеров чемпионата «Тенерифе» примет «Реал», «Барселона» – Уникаху».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 декабря, 14.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Дата проведения
- 18 декабря, 15.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Тенерифе – 9-2, Реал – 9-2, Барселона – 8-3, Уникаха – 8-3, Баскония – 8-3, Гран-Канария – 7-5, Ховентуд – 8-4, Бильбао – 7-5, Бреоган– 6-6, Гранада – 5-6, Мурсия – 6-6, Валенсия – 5-6, Обрадойро – 5-7, Фуэнлабрада – 3-8, Сарагоса – 3-8, Жирона – 2-9, Манреса – 2-10, Бетис – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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