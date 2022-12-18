ACB. «Тенерифе» примет «Реал», «Барселона» – Уникаху» и другие матчи

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В воскресенье, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся пять матчей.

Во встрече лидеров чемпионата «Тенерифе» примет «Реал», «Барселона» – Уникаху».

ACB

Регулярный чемпионат

Жирона – Сарагоса
Дата проведения
18 декабря, 14.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Тенерифе – Реал
Дата проведения
18 декабря, 15.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Онлайн матча

Гранада – Валенсия
Дата проведения
18 декабря, 20.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Онлайн матча

Баскония – Фуэнлабрада
Дата проведения
18 декабря, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Барселона – Уникаха
Дата проведения
18 декабря, 22.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Тенерифе – 9-2, Реал – 9-2, Барселона – 8-3, Уникаха – 8-3, Баскония – 8-3, Гран-Канария – 7-5, Ховентуд – 8-4, Бильбао – 7-5, Бреоган– 6-6, Гранада – 5-6, Мурсия – 6-6, Валенсия – 5-6, Обрадойро – 5-7, Фуэнлабрада – 3-8, Сарагоса – 3-8, Жирона – 2-9, Манреса – 2-10, Бетис – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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