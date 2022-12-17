Стив Керр произнес «Кому нужен Стеф Карри» после 4 из 4 из-за дуги у Дивинченцо
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр пошутил по поводу отсутствия травмированного лидера команды Стефена Карри в паузе матча с «Сиксерс» (106:118).
Защитник «воинов» Донте Дивинченцо начал встречу с четырех дальних попаданий без промаха. В паузе игры Керр произнес «Кому нужен Стеф Карри».
Выбывший с повреждением плеча 2-кратный MVP посмеялся над словами тренера.
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