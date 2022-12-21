Зак Лавин: «Каждый из нас пытается взять игру на себя, чтобы исправить ситуацию»

Теги Чикаго НБА Зак Лавин Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин прокомментировал многочисленные слухи вокрух команды после неудачного старта сезона (11-18).

«У любой команды бывают взлеты и падения. Очевидно, если мы не будем побеждать, многие расстроятся. Того блеска, что был раньше, больше не будет. Когда мы проигрываем, вокруг появляется шум. Каждый имеет право на собственное мнение. Лично я сосредоточен на деле. Я работаю над своей игрой и стараюсь помочь команде, пытаюсь быть лидером. Просто стараюсь делать это каждый день и смотреть, как у нас дела.

Каждый из нас пытается взять игру на себя, чтобы исправить ситуацию. Некторые из наших парней были лидерами в своих командах, а потом мы все собрались вместе. Это касается нас всех, а не только кого-то одного. Мы пытаемся разобраться с этим и понять, как помочь команде.

Дело в моем новом контракте? Не понимаю, причем здесь это. Значимость определяется тем, как ты играешь, а не суммой контракта. Но каждый может думать так, как он хочет. Я прибавлял каждый день после травмы. Если команда проигрывает, этого не заметно. Очевидно, когда мы проигрываем, на передний план выходят разные истории. Они исходят не от нас, а поступают из внешних источников. Я это понимаю. Думаю, команда тоже это понимает. Меня не волнуют такие вещи», – сказал Лавин.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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1 комментарий

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Левый аккаунт Дюрэнта
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Как и ожидалось, не могут поделить мяч. е могут разобраться кто главный в этой команде. А ещё есть Болл, который тоже будет хотеть мяч.
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