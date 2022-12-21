Зак Лавин: «Каждый из нас пытается взять игру на себя, чтобы исправить ситуацию»

Атакующий защитник «Чикаго» прокомментировал многочисленные слухи вокрух команды после неудачного старта сезона (11-18).

«У любой команды бывают взлеты и падения. Очевидно, если мы не будем побеждать, многие расстроятся. Того блеска, что был раньше, больше не будет. Когда мы проигрываем, вокруг появляется шум. Каждый имеет право на собственное мнение. Лично я сосредоточен на деле. Я работаю над своей игрой и стараюсь помочь команде, пытаюсь быть лидером. Просто стараюсь делать это каждый день и смотреть, как у нас дела.

Каждый из нас пытается взять игру на себя, чтобы исправить ситуацию. Некторые из наших парней были лидерами в своих командах, а потом мы все собрались вместе. Это касается нас всех, а не только кого-то одного. Мы пытаемся разобраться с этим и понять, как помочь команде.

Дело в моем новом контракте? Не понимаю, причем здесь это. Значимость определяется тем, как ты играешь, а не суммой контракта. Но каждый может думать так, как он хочет. Я прибавлял каждый день после травмы. Если команда проигрывает, этого не заметно. Очевидно, когда мы проигрываем, на передний план выходят разные истории. Они исходят не от нас, а поступают из внешних источников. Я это понимаю. Думаю, команда тоже это понимает. Меня не волнуют такие вещи», – сказал Лавин.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда