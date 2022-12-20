У Зака Лавина разногласия с руководством «Чикаго» и Дерозаном

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Зак Лавин Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин недоволен текущим положением дел в клубе, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Отмечается, что Лавин не сходится во мнениях с руководством «Буллс» и по-прежнему не может разрешить разногласия с Демаром Дерозаном на площадке, несмотря на личные беседы между игроками.

В нынешнем сезоне Лавин набирает 21,8 очка, 4,4 подбора, 4,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч. Минувшим летом он подписал новый контракт на 5 лет и 215 миллионов долларов.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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6 комментариев

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Kira_B
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пространная формулировка напомнила почему-то давнишнюю новость:
"На трассе под Рязанью бродят кабаны, которые не знают, как дальше жить"
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Сергей Пузанков
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Чикаго: Зак, ты должен уйти.
Лавин: Нет, это вы должны уйти
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Cubs-V
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Ответ БУГАЙ
В санс поедет
Зачем это им? Там 4 игрока с большими контрактами, которые составляют основу команды. Менять никого из них не станут, ради 40-50млн Лавина.
+1
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Be1983kot18leta@gmail.com
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БУГАЙ
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В санс поедет
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*MVP*
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да взрывайте уже...
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