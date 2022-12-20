У Зака Лавина разногласия с руководством «Чикаго» и Дерозаном

Атакующий защитник «Чикаго» недоволен текущим положением дел в клубе, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Отмечается, что Лавин не сходится во мнениях с руководством «Буллс» и по-прежнему не может разрешить разногласия с на площадке, несмотря на личные беседы между игроками.

В нынешнем сезоне Лавин набирает 21,8 очка, 4,4 подбора, 4,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч. Минувшим летом он подписал новый контракт на 5 лет и 215 миллионов долларов.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда