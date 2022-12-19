Зак Лавин после четвертого подряд поражения «Буллс»: «Это позор»
Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин не скрывал своего разочарования после четвертого подряд поражения команды.
«Буллс» проиграли «Тимбервулвс» со счетом 126:150.
«Мы все очень расстроены. Болельщики расстроены. Это позор. Нам всем немного стыдно», – сказал Лавин после матча.
«Буллс» не выиграли ни одного матча на прошедшей неделе и выпали из зоны плей-офф и плей-ин.
«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда
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