Скотти Пиппен-младший был признан MVP недели в G-лиге

Разыгрывающий Скотти Пиппен-младший был признан MVP прошедшей недели в G-лиге.

22-летний сын шестикратного чемпиона НБА Скотти Пиппена выступает за «Саут-Бэй».

На минувшей неделе он набирал 26,3 очка, 2,7 подбора, 4,7 передачи и 2,3 перехвата в среднем за матч при 51,0% с игры и 42,9% с трехочковой дистанции. При этом его команда выиграла три матча из трех.

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