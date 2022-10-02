Скотти Пиппен – о сыне: «Я очень горжусь им»

Легенда «Чикаго» Скотти Пиппен выразил радость по поводу успешной карьеры сына.
«Я очень горжусь им.
Как отец, я больше не могу руководить им или направлять на площадке. В какой-то момент я взял свои крылья и пошел, и он сделает то же самое.
Он давно хотел стать профессионалом и частью семьи НБА. Он сделал все, что нужно, чтобы попасть сюда. Путь только начинается», – сказал шестикратный чемпион НБА.
21-летний Скотти Пиппен-младший дебютирует в НБА в предстоящем сезоне. Разыгрывающий не был выбран на драфте-2022, но подписал двусторонний контракт с «Лейкерс».
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