Скотти Пиппен – о сыне: «Я очень горжусь им»

Легенда «Чикаго» выразил радость по поводу успешной карьеры сына.

«Я очень горжусь им.

Как отец, я больше не могу руководить им или направлять на площадке. В какой-то момент я взял свои крылья и пошел, и он сделает то же самое.

Он давно хотел стать профессионалом и частью семьи НБА. Он сделал все, что нужно, чтобы попасть сюда. Путь только начинается», – сказал шестикратный чемпион НБА.

21-летний Скотти Пиппен-младший дебютирует в в предстоящем сезоне. Разыгрывающий не был выбран на драфте-2022, но подписал двусторонний контракт с .

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали