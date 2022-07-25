Байрон Скотт: «У Шарифа О’Нила есть талант»

Трехкратный чемпион НБА в составе считает, что сын легендарного Шакила О’Нила, Шариф О’Нил, обладает талантом, но еще не готов к игре в НБА.

«Я думаю, что в Летней лиге он выглядел немного не на своем месте. Он не был готов. Ему еще есть куда расти. Я думаю, что у него есть талант. Очевидно, что он атлетичный. Но ему надо поработать над другими мелкими деталями.

А Скотти Пиппен-младший выглядел очень хорошо. Опять же, это наглядная демонстрация того, чем четыре года в университете отличаются от одного года. Разница – значительная», – сказал Скотт.

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