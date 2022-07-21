Леброн Джеймс – о Скотти Пиппене-младшем: «У этого парня блестящее будущее»

Суперзвезда «Лейкерс» высоко оценил выступление 21-летнего разыгрывающего Скотти Пиппена-младшего за лос-анджелесскую команду в Летней лиге .

«У этого парня блестящее будущее», – написал Леброн в комментариях к видеоролику с моментами Пиппена.

В пяти матчах Летней лиги сын легендарного форварда «Чикаго» набирал за 11,8 очка, 3,2 подбора, 4,8 передачи, 2,6 перехвата и 0,6 блок-шота в среднем за встречу.

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