«Лейкерс» проявляют интерес к Терренсу Россу
«Лейкерс» проявляют интерес к легкому форварду «Орландо» Терренсу Россу (31 год, 198 см), сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.
По словам Фишера, «Лейкерс» давно интересуются Россом. Также игрока пытались заполучить «Никс». «Мэджик» отклоняет все предложения, требуя за игрока драфт-пик первого раунда.
В нынешнем сезоне Росс набирает 8,3 очка, 2,1 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.
Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать
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