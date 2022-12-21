«Лейкерс» проявляют интерес к Терренсу Россу

Теги возможные переходы Лейкерс Нью-Йорк Орландо НБА Терренс Росс Баскетбол

«Лейкерс» проявляют интерес к легкому форварду «Орландо» Терренсу Россу (31 год, 198 см), сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

По словам Фишера, «Лейкерс» давно интересуются Россом. Также игрока пытались заполучить «Никс». «Мэджик» отклоняет все предложения, требуя за игрока драфт-пик первого раунда.

В нынешнем сезоне Росс набирает 8,3 очка, 2,1 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NikolayOss
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ 4eLOVE4iK
Мэджик чтото припозднили с такими запросами, пару лет назад он стоил фёст раунд пика, сейчас уже нет.
Это не мешает им просить за него пик )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
4eLOVE4iK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мэджик чтото припозднили с такими запросами, пару лет назад он стоил фёст раунд пика, сейчас уже нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы