«Лейкерс» проявляют интерес к Терренсу Россу

«Лейкерс» проявляют интерес к легкому форварду « » (31 год, 198 см), сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

По словам Фишера, «Лейкерс» давно интересуются Россом. Также игрока пытались заполучить «Никс». «Мэджик» отклоняет все предложения, требуя за игрока драфт-пик первого раунда.

В нынешнем сезоне Росс набирает 8,3 очка, 2,1 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать