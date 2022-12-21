Ламар Одом: «Наркотики были моей любовницей»

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Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Ламар Одом заявил, что наркотики сказались на его отношения с бывшей супругой, телезвездой Хлои Кардашьян.

«Наркотики были моей любовницей. У меня была жена и кокаин. Ей пришлось пройти через это. Вы знаете обо всех этих безумных вещах. Но о самом ужасном вы не знаете», – признался Одом.

13 октября 2015 года Одом был госпитализирован после того, как его обнаружили без сознания в штате Невада. Позже выяснилось, что незадолго до этого баскетболист употреблял кокаин, перенес почечную недостаточность, несколько сердечных приступов и 12 инсультов. Он впал в кому и был помещен в систему жизнеобеспечения в больнице Лас-Вегаса, прежде чем он пришел в сознание. Восстановление заняло больше года.

Ламар Одом перешел в бокс и выступает на ринге после нескольких сердечных приступов. Пытается искупить вину за наркотики и грехи из прошлой жизни

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