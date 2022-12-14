Сергей Базаревич: «Не было ощущения, что «Самара» сейчас еще прибавит – и достанет ЦСКА»

Главный тренер «Самары» после поражения от (82:95) в лиге ВТБ отдал должное сопернику.

«Как мы и говорили перед игрой: чтобы иметь больше шансов – нужно быть лучше готовыми. ЦСКА, да еще и на его площадке, можно поймать только на его не очень хорошем состоянии и самим подготовившись хоть к каким-то сюрпризам. С этим было сложновато, у нас сама игра еще «недоустаканенная»: травмы, новая команда, много не очень опытных ребят... Поэтому какие-то вещи сегодня были неплохими, какие-то были плохими.

Мы сопротивлялись, ЦСКА местами нам что-то позволял – но в третьей четверти соперник просто попал с очень хорошим процентом. Это частично наши ошибки, частично – мастерство игроков ЦСКА: забил, пришел, бросил – попал... И как будто бы и разница была не такой большой, но не было ощущения, что мы сейчас еще прибавим – и достанем. Мне бы хотелось видеть больше страсти в действиях своих игроков», – сказал Базаревич.

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