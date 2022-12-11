Дрэймонд Грин: «На Западе меня никто не беспокоит»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что не видит среди команд Западной конференции реальных соперников.

«Здесь есть хорошие команды, которых мы должны опасаться. Одна из них – . Также не стоит списывать со счетов . У них есть , и . Но на Западе меня никто не беспокоит. Я знаю, на что способны эти команды, но мы уверены в себе», – заявил Грин.

«Уорриорз» с результатом 14-13 занимают 8-е место в Западной конференции.

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