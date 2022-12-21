Лаури Маркканен набрал 38 очков при рекордных для себя 9 3-очковых в матче с «Пистонс»

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Форвард «Юты» Лаури Маркканен стал главным действующим лицом матча с «Детройтом» (126:111)

Маркканен набрал 38 очков, что является повторением его личного рекорда результативности, установленного 18 ноября в игре с «Финиксом».

Финский баскетболист реализовал 9 3-очковых бросков, что является лучшим показателем в его карьере.

За 36 минут Лаури реализовал 13 из 20 с игры (9 из 13 из-за дуги). На его счету 5 подборов, 1 передача и 1 блок-шот.

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