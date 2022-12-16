«Пеликанс» перевели матч с «Джаз» в овертайм благодаря 3-очковому Мерфи и блоку Нэнса

Теги Новый Орлеан НБА видео Юта Лэрри Нэнс-младший Лаури Маркканен Трей Мерфи Баскетбол

«Пеликанс» удалось перевести матч с «Джаз» в овертайм благодаря двум удачным действиям на обеих половинах площадки.

Сперва Трей Мерфи сравнял счет дальним броском за 2,0 секунды до сирены об окончании четвертой четверти при «-3».

Затем Лэрри Нэнс заблокировал Лаури Маркканена, который бросал на победу. 

В дополнительное время «Юта» вырвала победу – 132:129.

Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы