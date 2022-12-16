«Пеликанс» перевели матч с «Джаз» в овертайм благодаря 3-очковому Мерфи и блоку Нэнса

«Пеликанс» удалось перевести матч с «Джаз» в овертайм благодаря двум удачным действиям на обеих половинах площадки.

Сперва Трей Мерфи сравнял счет дальним броском за 2,0 секунды до сирены об окончании четвертой четверти при «-3».

Затем Лэрри Нэнс заблокировал , который бросал на победу.

В дополнительное время «Юта» вырвала победу – 132:129.

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