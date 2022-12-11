Деандре Эйтон – о данке Зайона в концовке: «Он сделал это для своих фанатов»

Центровой прокомментировал потасовку в концовке матча против «Нового Орлеана» (117:128).

поставил сверху без сопротивления при «+9» за 1,9 секунды до сирены, что не понравилось «Санз». заявил, что «это было не по-спортивному».

«Они играли дома. Он сделал это для своих фанатов. Для меня в этом не было ничего личного», – сказал Эйтон.

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